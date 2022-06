Estudiante de 12 años fue apuñalada por un delincuente que quería robarle su celular en Bucaramanga

Más de 20 puntos se requirieron para suturar la herida con arma cortopunzante que recibió una estudiante de 12 años a manos de un delincuente que la interceptó al salir del colegio INEM de Bucaramanga para robarle su celular.

“El sujeto se le acercó con un cuchillo muy grande y le dijo que le entregara todo lo que ella tenía o si no la mataba, pues la niña se rehusó, que ella no le quería entregar el celular y entonces el sujeto la agredió en el brazo derecho, me la cortó”, declaró la madre de la menor herida.

El delincuente, que estaría bajo los efectos de alucinógenos, logró darse a la fuga y es buscado por las autoridades.

“Una menor de edad es agredida por un delincuente el cual ya tenemos identificado y estamos verificando las cámaras para prontamente dar con la captura de este individuo”, indicó el coronel Oscar Jaramillo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Hace unos meses, Bucaramanga despedía a la estudiante Nickol Valentina Rodríguez, quien fue asesinada al salir del colegio por un ladrón que le hurtó su celular.

“Por favor que ayuden con la captura de ese individuo porque así como me le hizo a mi hija, eso hace poquito pasó lo de la otra niña y la verdad yo estoy muy asustada. Ya no se puede ni caminar por Bucaramanga”, añadió la madre de la menor recientemente herida.

La estudiante afectada a esta hora se recupera en una clínica de la capital de Santander.