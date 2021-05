Estudiante denuncia censura de profesor de la U. Rosario por expresar su posición frente al paro

Edgar Augusto Ramírez Baquero, profesor de la Universidad del Rosario, es señalado de censurar a una estudiante, en plena clase, por expresar su posición frente al paro.

“Hoy me censuraron en clase por tener una foto que decía ‘qué difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’. Que tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, escribió en redes sociales la joven María Camila Guerrero al divulgar un video en el que Ramírez le exige retirar el mensaje.

En el clip, que se ha hecho viral, se escucha decir al docente: “¿Usted no cree que yo sé lo que está pasando afuera? Usted cree que soy tan imbécil que no sé, para que me tenga que poner un aviso de esos”.

A la réplica de la estudiante, quien le dice que es “una forma de manifestarme”, Ramírez responde: “no me gusta su manifestación, quítemela, ya, me escuchó”.

Luego de que esas imágenes se hicieran virales, se conoció otro video en el que el mismo profesor, al parecer durante la misma clase, se refiere despectivamente a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Lesionan al delincuente (e) inmediatamente la primera que reacciona es la señora alcaldesa de esta ciudad, claro, yo dije señora, yo no sé si eso sea un pleonasmo, no sé qué será (…) eso que funge de alcalde de la ciudad, llamen esa masa vital como la quieran llamar”, menciona antes de continuar con su explicación de un tema.

En un comunicado el alma mater señala: “Como Universidad rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy”.