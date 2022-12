Estudiante transexual del Sena logró que le permitieran usar uniforme masculino

Después de seis meses de lucha, Erika, estudiante del Sena, hoy convertida en hombre, a través de una tutela logró ganarle la batalla a la institución para que le permitieran usar el uniforme masculino, y no el de mujer.

Aldair, como se hace llamar declaró: “a mí se hacía muy engorroso estarme en la calle como cualquier otro hombre, pero estudiando me tocaba hacer el papel de mujer cosa que no me gustaba ni me gusta”.

El fallo de la corte constitucional, amparando el derecho de Aldair, será acatado con respeto según el Sena.