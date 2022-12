Estudiantes de colegio pasaron al tablero a cinco aspirantes a la Presidencia

Alejandro Ordóñez, Paloma Valencia, Piedad Córdoba, Jorge Ubeimar Delgado y Juan Manuel Galán participaron en el debate del Gimnasio Moderno.

“La corrupción, el desbarajuste institucional, son consecuencia de una profunda crisis de valores”, dijo Ordóñez al hablar frente a los niños y adolescentes.

Paloma se refirió al sistema de salud y propuso “que las EPS tengan una red de proveedores de servicios, de manera que el mismo usuario sea el que escoge en qué hospital o centro de salud quiere que le hagan el procedimiento”.

Por su parte, Piedad cuestionó el modelo de importaciones actual, que no “traerá al país la riqueza que se requiere”.

Galán habló del problema de tierras para los campesinos, “porque sin título de propiedad los campesinos no acceden a créditos, no acceden a asistencia técnica”.

Sus propuestas de gobierno, qué medidas tomar ante la situación de las drogas ilícitas, las negociaciones con el ELN, el asesinato de líderes sociales y desmovilizados y la situación de regiones apartadas como el Chocó también formaron parte del debate.