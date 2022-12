Estudiantes de la Universidad San Martín, pagando los platos rotos

Persisten los problemas en la Fundación Universitaria San Martín Los profesores denuncian recurrentes retrasos en los pagos de sus salarios y prestaciones. Mientras, los estudiantes aseguran que a raíz de eso, muchas veces han visto sus clases suspendidas. (Los estudiantes llevan la peor parte en la crisis de la Universidad San Martín).

Desde la semana pasada, varias facultades han tenido problemas, porque algunos de los profesores han suspendido clases, a raíz de las frecuentes demoras en el pago de sus salarios y prestaciones.

Ante las dificultades, incluso los estudiantes de optometría decidieron implementar sus propias medidas de presión y se tomaron las instalaciones de la facultad.

Las demoras en los pagos han afectado además a vigilantes, personal de aseo y otros trabajadores. Pero la molestia mayor, aseguran los empleados, se debe a la actitud indiferente de las directivas.

“No hay interlocución de nadie, no nos dan la cara”, declara Marco Aurelio Torres, docente del plantel.

Según las directivas de la universidad, los problemas surgieron desde el año pasado, cuando el Ministerio de Educación cerró ocho carreras para nuevos estudiantes. (En contexto: Ministerio de educación canceló ocho programas de la Fundación Universitaria San Martín).

