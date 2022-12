Estudiantes explican por qué sacaron abucheados a gobernadores durante evento en Uniatlántico

Tildaron de corruptos a algunos senadores y dirigentes que llegaron al alma máter. La cumbre fue cancelada y los invitados tuvieron que retirarse escoltados.

Las protestas de los alumnos comenzaron en las afueras del centro de convenciones del centro educativo. Luego de no permitírseles el ingreso, lo hicieron a la fuerza hasta llegar al auditorio, donde estaba prevista la firma para crear la región administrativa.

Desde diferentes puntos fueron lanzadas botellas plásticas y otros elementos que obligaron a los mandatarios a abandonar el recinto.

Alexis Castillo, uno de los manifestantes, manifestó que se encontraban en desacuerdo “con la presencia de personas non gratas de la Universidad del Atlántico, como es el caso de unos senadores y dirigentes corruptos que han desangrado nuestra región”.

Otro de los inconformes con la visita fue Alan Paternina, quien señaló que a los políticos en presencia les importa poco la educación.

“Vienen y utilizan la universidad como un centro de eventos, un centro social para hacer sus negocios, sus temas de corrupción”, dijo por su parte Fabián Alarcón.

Afirmaron que no están en contra de la región administrativa y de planeación, pero que debió ser firmada en el piso 12 de la gobernación del Atlántico.