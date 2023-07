¿Estudiar o convertirse en influencer? El debate que divide opiniones en el país

Ser un influencer se ha convertido en el sueño de muchos jóvenes: la creación de contenidos, sin necesidad de estudios superiores, puede ayudarlos a lograr autonomía económica. Los académicos están preocupados porque ese es uno de los factores de deserción educativa.

Profesiones mal remuneradas versus las redes sociales y su monetización, ese es uno de los principales debates hoy entre la población juvenil. ¿Estudiar o facturar? Giovanny Orozco, rector de la Universidad Santo Tomás, se pronunció sobre este panorama en Colombia.

“Realmente no están viendo la necesidad del país, no están viendo que el país de todos modos necesita veterinarios, agrónomos, ingenieros, economistas, médicos. ¿Qué va a pasar el día que nos enfermemos y lleguemos al hospital y no haya médicos, pero sí miles de youtubers?, obviamente eso no nos va a servir”, anotó.

Luisa Castro es influenciadora desde hace 5 años. Su llegada al mundo digital fue circunstancial, no tiene una profesión y acepta que hay facilidades.

“Empecé a ver que uno con sus seguidores también era un medio de comunicación, de igual forma, las marcas también tienen esta percepción porque somos un canal. Tenemos gente fiel que siempre nos ve, entonces a las marcas les parecemos atractivos y por eso empezamos a ver un negocio en las redes", indicó la influenciadora.

Del otro lado está la educación. ¿Hasta qué punto un contenido viral es educativo? Alejo Lopera es licenciado en idiomas, ha escrito 2 libros y en sus canales de YouTube donde enseña inglés tiene 2 millones de suscriptores.

“Sí es preferible que lo respalde a uno un título, como en mi caso, y lo digo muy orgullosamente. Yo escribo libros de inglés y soy youtuber de inglés porque soy licenciado en este idioma, no pudiese hacerlo o no me sentiría cómodo haciéndolo si simplemente lo justificara porque viví 4 o 5 años en Estados Unidos”, precisó.

Hoy en día, solo el 45% de los graduados en bachillerato llegan a una universidad en Medellín. La difícil situación económica y alternativas como volverse influencer o youtuber, también tienen mucho que ver en el alto índice de deserción académica.