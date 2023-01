Estudios comprueban que Génesis, la niña asesinada en Fundación, fue abusada sexualmente

Así lo señaló la gobernadora del Magdalena, al recibir el informe de Medicina Legal. La muerte de la pequeña ocurrió por obstrucción de las vías respiratorias.

“El director seccional de Medicina Legal me acaba de confirmar que sí se trata del cuerpo de Génesis y que sí fue abusada. Yo no creo que el responsable tenga problemas mentales pero confío en la justicia y solo pido que le caiga todo el peso de la ley, esto no puede seguir pasando con nuestros niños”, señaló Rosa Cotes a medios de comunicación de la Costa Caribe.

La familia de la niña de 9 años completó este jueves los trámites legales para recibir los restos. Los acompañaron la alcaldesa de Fundación, Mallath Martínez, y miembros de la Policía.

Por este hecho está sindicado Adolfo Arrieta, para quien la Fiscalía ha pedido la pena máxima de 60 años.

Medicina Legal no tiene dudas

Tres estudios forenses realizados por científicos de Medicina Legal ratificaron que la pequeña Génesis Rúa murió por asfixia mecánica pero, además, se confirmó qué tipo de abuso sufrió antes.

"Los estudios de genética arrojan plenamente, con una certeza científica, que la niña, antes de ser asesinada, fue abusada sexualmente", indicó Carlos Valdés, director del instituto.

Para el organismo forense, además, no existe margen de duda sobre el autor de ese abuso, quien fue detenido cuando quemaba el cuerpo.

"La certeza está dada en probabilidades de que no se encuentre un error y está entre uno y un trillón de posibilidades. Por eso nos da como resultado el hallazgo de material genético de este adulto en el cuerpo de la menor", añadió Valdés.

La Fiscalía hizo énfasis en la necesidad de consolidar un banco de perfil genético, que en casos como este mejorarían los mecanismos de investigación en un 80%.

"De existir el banco, podríamos reconocer si esta persona que hoy fue la causante como se ha demostrado de este homicidio, pudiese haber cometido otros abusos sexuales", agregó el experto.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha ordenado a Medicina Legal la práctica de un estudio psicológico al hombre detenido por el crimen de la pequeña de nueve años.

