"Eventual acuerdo con FARC no puede contemplar amnistía ni impunidad"

El jefe de Análisis de Situación de esta misión, Emeric Rogier, explicó en rueda de prensa que para que este tribunal internacional considere vinculante un hipotético acuerdo, este tiene que ser acorde a los tratados suscritos por Colombia.

"El Estatuto de Roma no contempla ningún tipo de amnistía y la impunidad no es aceptable", dijo Rogier sobre este instrumento legal de la CPI, que juzga los casos de genocidio, guerra y lesa humanidad.

Para Rogier, si se decretara una amnistía con los miembros de las FARC tras un acuerdo de paz, este "no será vinculante para la CPI".

En ese caso, la CPI se reserva la posibilidad de intervenir.

De todas formas, el jefe de la misión explicó que entre una amnistía y las condenas penales existen "diversas soluciones legales que se pueden aplicar".

La misión de la CPI concluyó hoy una visita oficial a Colombia de cinco días para evaluar la situación de justicia y derechos humanos en este país andino.