Evitar que ‘combos’ perciban $57 mil millones, reto del próximo alcalde de Medellín

El bus Colombia recorrió las carreteras antioqueñas para llegar a Medellín. Los candidatos Juan Carlos Vélez, Alonso Salazar, Federico Gutiérrez y Gabriel Jaime Rico se subieron al bus a recorrer los puntos más neurálgicos de la ciudad y hablar de los principales problemas que deberán resolver de llegar a ser elegidos en las próximas elecciones.

Extorsión, movilidad y obras públicas fueron los temas que debatieron los candidatos durante el recorrido.

Un total $57 mil millones es la escandalosa cifra que los ‘combos’ o bandas delincuenciales en Medellín han percibido en los últimos años por cuenta de la extorsión. La gente dice que ganarle a las vacunas contra comerciantes y transportadores, entre otros, es el reto del nuevo alcalde.

“Medellín es muy insegura, porque todavía p no hay control de tanto ‘combo’ que hay, es que en cada cuadra o cada dos, vemos uno diferente. Los barrios sobre todo están llenos de fronteras invisibles”, expresa Sergio Zapata, habitante de Medellín..

Si bien la tasa de homicidios ha bajado, el microtráfico está disparado en la capital de Antioquia. jóvenes que buscan su dosis diaria no tienen inconveniente en robar a los ciudadanos para conseguirla. Diez mil personas han denunciado robos en Medellín este año.

“A los pelaos no tener trabajo ni nada de eso entonces ellos buscan cómo rebuscarse la plata fácilmente y entonces cogen a la gente y le roban”, expresa Wilson Quintero.

Los paisas están desesperados con el aumento de atracos, robos a vehículos y robos a viviendas que en Medellín, según la gente, aumentan desmedidamente.

Movilidad

Hace 25 años en Medellín ir de norte a sur en vehículo particular tardaba 20 minutos. Hoy ese mismo recorrido se demora mínimo dos horas. Los habitantes de la capital antioqueña dicen que, literalmente, no hay por donde movilizarse en carro.

"Peor qué caótica porque vea la hora que es ni siquiera es hora pico y mire", dijo Óscar Ruiz,durante una congestión.

En Medellín se levantan 26 megaobras, que tienen según los paisas, bloqueada a la ciudad. A esto se suma que en las calles hay un millón doscientos mil vehículos.

"Muy congestionada, por donde uno se meta está muy horrible, por donde uno se meta mucho taco, lo que hay es que abrir vías y no vender tanto carro que venden aquí en Medellín", aseveró Carlos Flórez, otro habitante de la ciudad.

Para los habitantes de Medellín es prioritario que se terminen ya las obras públicas. Son ellas el tranvía de Ayacucho, el puente interurbano más grande de Colombia, Parques del Río y más de 23 obras en el barrio El Poblado.