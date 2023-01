Evítese una multa: vea cómo saber si es jurado de votación en estas elecciones

Recuerde que, si no desempeña sus funciones como jurado, puede afrontar una multa equivalente a 10 salarios mínimos, es decir $8.281.160.

Incluso, si es empleado público, podría perder su cargo.

Para consultar si es jurado de votación, haga clic aquí.

Además, la Registraduría aclara que “el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio”.