Exagente de EE. UU. revela detalles de operativo contra proxenetas en Cartagena

Noticias Caracol conoció detalles del gigantesco operativo contra una red de prostitución infantil en Cartagena, Bolívar. Nuestro canal aliado CBS, habló con el exagente estadounidense que estuvo detrás del montaje, que dejo a los proxenetas en evidencia.

Según Tim Ballard, cuya misión es rastrear a traficantes de menores de edad, desde hace cuatro meses las autoridades colombianas le pidieron que investigara una pista. Para cumplir su misión, tuvo que decir que necesitaba niños para la despedida de soltero de un millonario estadounidense.

Publicidad

"En cuestión de media hora, se me acerca un individuo y me pregunta que hago aquí, le cuento qué es lo que quiero y en minutos me dice que tiene niños de tan solo 11 años", relató el agente.

Ballard solía ser un agente de la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos y ahora dirige Operation Underground Railroad, un organismo sin ánimo de lucro que rescata a niños que son víctimas del tráfico de personas.

El equipo planeó el operativo durante meses. Para su misión se alquiló una casa, se instalaron cámaras escondidas y mientras coordinaban con las autoridades, negociaban con los traficantes.

En total, 54 menores de edad entre los 11 y los 18 años, entraron al cuarto para lo que sería una especie de fiesta sexual.

Publicidad

“Yo recuerdo a un niño de 11 años. Le preguntó a unos de mis agentes por cocaína. Le dijo que usualmente le daban algo de droga porque realmente estaba asustado”, declaró Ballard.