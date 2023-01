Exalcalde de Bucaramanga no acepta cargos por corrupción y vuelve a salir con una de sus perlas

“Se robaron todo en Bucaramanga y no hay ningún preso. Yo, que los ataque con el alma, me tienen aquí enjuiciado”, dijo Rodolfo Hernández.

Fiscalía le imputó cargos por presunta corrupción en el caso Vitalogic.

El exalcalde Hernández es señalado de haber elegido a dedo al contratista que elaboró los pliegos del contrato para el manejo de las basuras en Bucaramanga, proyecto que terminó siendo adjudicado a socios de su hijo.

El ente investigador le imputó interés indebido en la celebración de contratos. Delito que el exmandatario no aceptó.

“Usted, señor Hernandez Suarez, citó al gerente y asesor jurídico a su apartamento. Esto es a finales de junio, comienzos de julio del año 2016 (…) en donde también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la EMAB, ordenándole aquí su ilícito y prohibido interés”, expresó el fiscal Jorge Alberto Villamizar.

A la salida de la diligencia, Hernández se pronunció: “Yo no he cometido ningún delito. Aquí se robaron todo en Bucaramanga y no hay ningún preso por esos robos. Yo, que los ataque con el alma, me tienen aquí enjuiciado”.

El hijo del exalcalde, Luis Carlos Hernández, no fue vinculado al proceso, pero seguirá siendo investigado.

