Excompañera de Gilberto Rodríguez habló de su vida con el capo de Cali

Aura Rocío Restrepo, exreina del Turismo del Valle del Cauca a finales de la década de los 80's, fue amante, esposa, amiga y cómplice del confeso narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali.

"Me impactó ese hombre inteligente, carismático. No me conquisto dándome propiedades, carros, lujos o joyas", indicó Restrepo.

Recordó con claridad cuando el grupo élite de la Policía llegó a lo que fue una exclusiva vivienda del noroccidente de Cali, a capturar a Gilberto Rodríguez, el 9 de junio de 1995, ahora la propiedad está en ruinas.

"Cuando llegó el bloque de búsqueda yo abrí, fue una película de terror, sentí que se me vino el mundo encima porque de alguna manera terminé tirada en el piso boca abajo. Tuve fusiles en mi espalda", agregó.

Relató que esos fueron sus momentos más difíciles, después de buscar por toda la vivienda, revisar carros, decomisar armas cortas, fusiles y documentos, se produjo la captura de ella y la del 'Ajedrecista'.

"Él se escondió y al cerrar el mueble había un cuadrito en un trípode que se cayó por lo tanto, los vidrios delataron que él estaba allí", indicó Restrepo.

Por evadir no solo a las autoridades sino también a su eterno enemigo Pablo Escobar, esta mujer cuenta que vivió escondida con Gilberto Rodríguez en lujosas y sencillas residencias de Cali, que nunca salieron de la ciudad.

"Había momentos en que me decía, imagínate que esto es mío y yo no sabía. Sé que muchos de los testaferros se quedaron con varios bienes", manifestó.

Después de 20 años de la caída de los Rodríguez Orejuela, Aura Rocío Restrepo manifestó que de esa vida ya no queda nada. Muchas de las propiedades de Gilberto poco a poco las fue perdiendo y las 234 empresas creadas por el jefe del cártel de Cali también se acabaron.

"Llegó un momento en el que Gilberto me decía que tenía tanto dinero, que siendo como era de organizado ya no lo podía cuantificar, en Colombia, en el exterior, en bienes, en empresas. Pero a mí no me quedó nada", concluyó Restrepo.

La última vez que habló con Gilberto fue antes de su extradición. Ahora, esta mujer se dedica a dictar conferencias a jóvenes, para que conozcan su historia, seis años al lado de uno de los hombres más buscando del mundo.