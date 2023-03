Excongresista Aída Merlano ya llegó a Colombia, deportada de Venezuela: primeras imágenes

La excongresista Aída Merlano fue deportada a Colombia este viernes, 10 de marzo de 2023. La prófuga fue trasladada desde Caracas, Venezuela, hasta Bogotá.



Aída Merlano había huido a territorio venezolano para evadir a la justicia colombiana. Allí, el 27 de enero del 2020, fue detenida en Maracaibo por la Guardia Nacional luego de mostrar una falsa identidad.

En las primeras imágenes de Aída Merlano en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se ve que fue recibida por la coronel Olga Patricia Salazar, directora de la Dijín. En ese momento, la excongresista llevaba un chaleco antibalas de Migración Colombia.

Luego de ser recibida por las autoridades colombianas, fue trasladada a las oficinas de Migración, en donde terminaría el respectivo papeleo para después ser trasladada a la sede de la Dijín en Bogotá. En ese sitio le realizarán la reseña judicial.

El proceso de deportación de Aída Merlano estuvo acompañado, entre otras, por un uniformado de la guardia venezolana.

Una vez reseñada en la Dijín, peritos le explicarán cuáles son los antecedentes que tiene y los delitos por los que va a empezar a ser judicializada. Se espera información sobre cuál será su sitio de reclusión mientras avanza el proceso.

El caso Aída Merlano

La Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión en septiembre de 2019 por corrupción electoral, tras hallarla culpable de compra de votos. Unas semanas después, la mujer hizo una cinematográfica huida al saltar de la ventana de un consultorio odontológico al cual había acudido para una cita, en el norte de Bogotá.

La prófuga excongresista Aída Merlano reapareció de manera virtual ante la justicia colombiana hace algunas semanas y lo hizo en el juicio que se adelanta contra Julio Gerlein por supuesta corrupción electoral.

La exrepresentante a la Cámara encendió el ventilador asegurando que recibió 12.000 millones de pesos de Alejandro Char.

“Alejandro Char llegó a las nueve de la noche a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta y dice ‘es que yo te mandé’ -me lo dijo él- 12.000 millones de pesos, yo dije: 'cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso’. Entonces, yo he sido muy prudente de tocar temas económicos con él, me dio pena y decía: ‘¿Pero a quién se los dio?’”, expresó.

Aída Merlano había publicado anteriormente unos mensajes y fotografías para probar que ella y el exalcalde de Barranquilla habrían sostenido una relación sentimental.