Excusas fatales: ¿qué dicen 11.750 conductores sorprendidos en 2017 sin cinturón de seguridad?

“Acabé de salir y se me olvidó”, “tenía una plata en el bolsillo y lo tuve que soltar”, son argumentos de infractores. Usarlo reduce un 50% el riesgo de morir.

Policía dice que a diario sancionan a 100 conductores por no usar el cinturón. La multa es de $370.000.

Autoridades emprendieron una campaña de simulación para que conductores y pasajeros sepan qué se siente no tener esta protección en caso de un accidente.

En el hecho más reciente, una mujer murió en Bogotá al salir expulsada del carro donde viajaba con otras tres personas.

