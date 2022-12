Exdirectora del Sena ventiló públicamente lo que debía denunciar por canales internos: Gobierno

María Andrea Nieto fue citada dos veces a Palacio para hablar con Alfonso Prada, blanco de sus acusaciones, y nunca asistió, afirmó la ministra de Trabajo.

La saliente directora del Sena, sin embargo, dijo a Blu Radio que habló con el presidente Juan Manuel Santos sobre sus preocupaciones con algunos contratos.

Nieto relató a la emisora que ante las posibles irregularidades decidió prescindir del director jurídico y financiero y de la persona encargada de sistemas.

“Cuando tomo esta decisión, literalmente, se armó Troya y fui llamada por el señor presidente a preguntarme qué había pasado. Le expuse las razones técnicas y mis preocupaciones sobre los convenios que estaban ejecutándose”, añadió.

Según ella, Santos le dio vía libre para que avanzara en lo que tuviera que avanzar y eso le dio tranquilidad.

La exdirectora, además, dijo a otros medios en días recientes, que cuotas políticas del antiguo director del Sena y actual secretario general de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, seguían dentro de la entidad.

La ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, habló este jueves desde la Casa de Nariño y desvirtuó lo dicho por Nieto.

Ella “perdió la confianza del Gobierno Nacional al no recurrir a los canales institucionales, para señalar cualquier dificultad, problema o molestia, que hubiese identificado en el ejercicio de sus responsabilidades y en las relaciones con sus funcionarios”, explicó.

“A pesar de que estuvo citada en dos oportunidades en Palacio para dialogar con el secretario General y el secretario Privado del presidente, no se presentó. No acudió tampoco a la ministra del Trabajo. No solo presido la Junta Directiva del Sena, sino que hablo con ella con frecuencia. Y tampoco agotó este canal”, agregó.

Ante las denuncias hechas “en los medios de comunicación”, Prada, que fue respaldado por el Gobierno en su cargo, acudió al viceprocurador “y le pidió asumir inmediatamente y con la mayor celeridad posible una indagación para establecer los hechos y los eventuales responsables, en caso de que haya alguna actuación disciplinable”, precisó Restrepo.

