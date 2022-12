Exfuncionario de la Alcaldía de Villamaría, Caldas, denuncia que fue agredido por una concejal

José Leonardo Holguín dice que Viviana Arcila llegó a su casa para que firmara una carta, pero como él se negó ella lo atacó. La mujer se defiende.

Según Holguín, el documento decía. “Yo, José Leonardo Holguín Castaño, renuncio a la lista 4 del sector social del municipio de Villamaría, Caldas, en la que aparezco con número de orden 11. Esta renuncia la realizo por motivos personales".

Y añade que “yo esto jamás lo escribí, por tal motivo, pues no se la quise firmar".

Asegura que entonces la concejal lo atacó: "Me agrede primero con un casco. Yo me retiro y la empujo. Me paro y ella me presiona la camisa".

La concejal entregó su versión de lo ocurrido.

“Él me dice que no me va a firmar, yo le digo de muy buena manera. Él me dice ‘si me da la gana’, empezó a agredirme, me empujó, me estrujó, yo obviamente me fui a palabras, porque yo tenía ira".

La mesa directiva del Concejo dejó el caso en manos de las autoridades.

"Reprochamos enormemente la actitud de la concejal Viviana, en caso tal de que estas afirmaciones sean ciertas, obviamente que deben haber unos organismos disciplinarios y de pronto penales que deben estar haciendo las correspondientes investigaciones", señaló el presidente del Concejo de Villamaría, Jorge Alberto Montes.

Las mujer dice que está preocupada por su seguridad, mientras que el agredido cumple la incapacidad de 10 días que le dio Medicina Legal.