Exgobernador Alejandro Lyons no tendrá que indemnizar a sus víctimas por desfalco de la salud

Corte Suprema determinó que el delito de concierto para delinquir no requiere el pago. Contraloría dice que buscará otras vías para devolver los recursos.

Cuatro mil millones de pesos que se habrían embolatado por el tema de los malos manejos de dinero de la salud en Córdoba no serán indemnizados por el momento por el condenado exgobernador de ese departamento Alejandro Lyons.

Así lo determinó la sala de primera instancia de la Corte Suprema que señaló que el concierto para delinquir no es un delito indemnizable y agregó también:

"El preacuerdo no contempló la reparación de perjuicios como condición de este y por el contrario se plasmó con claridad en su texto que por razón del delito de concierto para delinquir no hubo incremento patrimonial por parte del imputado, es decir no hubo daño de esa índole".

La Contraloría, al conocer la decisión, señaló que estos dineros se tratarán de recuperar por otras vías legales.

"Eso no obsta para que nosotros a través de nuestras competencias podamos buscar de manera independiente y autónoma de la penal el resarcimiento del patrimonio público. Nosotros podemos ir a la parte penal y a la de la responsabilidad fiscal", explicó Soraya Vargas, contralora delegada de juicios fiscales.

“Íbamos por mitad”: Alejandro Lyons reveló cómo se repartía la corrupción en Córdoba La Contraloría advirtió, eso sí, que esto es una pequeña parte de lo que le están persiguiendo a Lyons.

"También nuestras acciones de fiscalización y nuestros propios procesos autónomos que adelantamos aquí en la Contraloría General de la República donde en este momento estamos persiguiendo 20 investigaciones fiscales contra el señor Lyons por 107.000 millones de pesos donde de manera autónoma y en defensa del patrimonio público pues vamos a concluir con decisiones", indicó la contralora delegada.

Desde Montería, las víctimas de estos malos manejos de dineros de la salud se mostraron sorprendidos con la determinación.

“Cómo es posible que la honorable Corte Suprema de Justicia viene a decir que solamente este señor tiene que pagar algo por los delitos de peculado y celebración indebida de contratos en donde eso es una mínima cuantía; eso es lo menos que tenía el que devolverle al pueblo cordobés”, expresa Darío Díaz, veedor ciudadano en Córdoba.

La defensa de Alejandro Lyons aseguró que el pago de los 4 mil millones seguirá en firme ya que estos serán reintegrados en el principio de oportunidad.