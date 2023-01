Exgobernador Alejandro Lyons posaba de mártir en grabaciones de la DEA

En los audios también se evidencia cómo Gustavo Moreno hizo sacar a un investigador de su unidad y alcanzó a meter fichas del cartel de la toga a la Fiscalía.

En una charla entre el abogado Leonardo Pinilla, cómplice del exfiscal anticorrupción, y Lyons, que tuvo lugar el 16 de junio de 2017, se habla de los 10 mil dólares que se pagaron como anticipo del soborno de 400 millones de pesos.

Alejandro Lyons: ¿Quedó contento el man con su vainita?

Leonardo Pinilla: Sí, me dijo que mañana esperaba lo otro.

Alejandro Lyons: Bueno, lo importante es que, ajá. Bueno ahora se gasta los 10 mil dolaritos esos ahí.

A cambio, Moreno se compromete a favorecerlo, a desacreditar a los testigos que lo enlodaban y hasta a saturar a los fiscales con otros procesos.

Gustavo Moreno: Yo me metí tratando de hacer, como tú lo has venido haciendo, carrera. Estás acá, solucionarás tu problema, aspirarás, pasará esta noche oscura y seguirás 'in crescendo'.

Luego le cuenta las intimidades de varias investigaciones en su contra, que una fiscal lo tenía entre ceja y ceja por las irregularidades en la remodelación del coliseo Happy Lora en Montería y hasta le revela los informes de interventoría en ese expediente.

Al final le advierte a su manera que cuide sus comunicaciones.

Gustavo Moreno: ¿Tu andas con teléfono, Alejandro? ¿Hablando por teléfono como si nada?

Alejandro Lyons: No, no, no, no, no. Aquí tengo dos, tres contactos, Waze y fuera. Pa’ poderme ubicar aquí, marica.

En los demás diálogos, quien habla por Moreno es Leonardo Pinilla. En uno, por ejemplo, le dice a Lyons cuál es la estrategia que van a usar para desacreditar a los testigos Jesús Eugenio Henao y Maximiliano García Bazanta, principales acusadores del exgobernador en casos de corrupción.

Leonardo Pinilla: Tienes que mediáticamente desvirtuar esos manes (...) Entonces tú tienes que, marica, primero minarle la credibilidad (...) Así como nos mamamos a Areiza.

Pinilla se refiere a Carlos Enrique Areiza, testigo contra el exsenador Luis Alfredo Ramos. Areiza fue asesinado en abril de 2018.

Según los audios, la dupla Moreno-Pinilla usó a medios locales y nacionales para ambientar favorablemente sus procesos mientras bajo cuerda torcían los casos.

A Guillermo Pérez, contratista y beneficiario del desfalco del cartel de la hemofilia, todo se le cuadró para que no pagara nada. La siguiente charla revela el cinismo de la operación.

Leonardo Pinilla: A Guillermo (Pérez) no le tocó entregar plata, está mejor, le dieron la domiciliaria directo. Si este (Guillermo Pérez) sí es el cerebro de verdad, este fue el que más contrató. ¿Sabes en cuánto negocié yo lo de él? Va de seis a 10 (años), en el peor de los casos le meten de 10, queda en cinco. Ya tengo el permiso con el man del Inpec: va a dictar clase.

Alejandro Lyons: Clases de hemofilia (risas).

Leonardo Pinilla: Ah, pa’ que veas tú.

En estos diálogos monitoreados por la DEA también se revela que Moreno hizo sacar a un fiscal de su unidad porque, al parecer, lo había confrontado, y lo mandó como castigo al Chocó.

Leonardo Pinilla: Lo mandó Gustavo, no aguantó tres meses (risas). Lo vi hace como un mes: 'no doctor ya pasé mi carta de renuncia'.

Y también se revela que alcanzaron a meter algunas fichas del cartel a la Fiscalía. Todo debido a que, supuestamente, Moreno gozaba de la confianza del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Leonardo Pinilla: El man quiere llevar su nombre porque ahorita está firme con el fiscal general.

Alejandro Lyons: ¿Sí?

Leonardo Pinilla: Sí, marica, está firme, firme. Ya me nombró un amigo ahí de fiscal y todo a mí.

Por último, llama la atención la pose de mártir del exgobernador Lyons cuando Pinilla y Moreno le contaban intimidades de sus múltiples procesos por corrupción.

Alejandro Lyons: ¿Y cómo ahí yo voy a pelear? Yo soy un simple huevón ahí de 35 años contra un man con una institución, que tiene todos los medios, toda la plata, todo.

Leonardo Pinilla: Y todo el poder del mundo, exactamente.

Alejandro Lyons: Y me cierran una mierda y me abren tres, huevón.

En las charlas también quedaría en evidencia la cercanía de Lyons con Carlos Gómez, quien fue su mano derecha durante su administración.

Gómez perdió en 2015 la gobernación con Edwin Besaile y actualmente figura nuevamente como candidato. De hecho, en Córdoba, muchos lo dan como favorito en octubre próximo.

Entretanto, la justicia rastrea muchos nombres y escenarios que quedaron sueltos en las conversaciones grabadas por la DEA. Todavía faltan piezas en este rompecabezas de corrupción, padrinazgos y poderes locales.

