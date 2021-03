“Exigimos ver los cuerpos”: madre llegó hasta Medicina Legal de Villavicencio buscando a su hijo

Tras las denuncias de defensores de derechos humanos y políticos sobre la supuesta desaparición de 14 menores tras una ofensiva contra alias ‘Gentil Duarte’, cabecilla de las disidencias de las FARC, una madre llegó hasta Medicina Legal de Villavicencio en busca de su hijo.

“Nos dijeron que lo habían matado, pero igual nos vinimos para acá a ver qué nos dicen y pues nadie nos da información de cómo lo mataron, sí fue en combate o no fue en combate, no nos dicen nada. Exigimos que nos dejen ver los cuerpos y no nos los dejan ver”, manifiesta Sandra Rojas, la angustiada madre.

Reveló que su hijo trabajaba en los límites entre Meta y Guaviare y que el año pasado tuvo una última comunicación con él a través de una llamada telefónica.

“Él hacía dos años se había ido de la casa a trabajar, él se la pasaba de vereda en vereda trabajando, pero yo nunca sabía que él estaba allá... como los hijos se van a trabajar y por allá es difícil la comunicación y no hay señal, no hay nada”, añadió.

Entre tanto, el periodista Hollman Morris, director del Tercer Canal, estuvo en San José del Guaviare. Dijo que también recibió las denuncias de defensores de derechos humanos. “Tenemos una lista de 14 menores de edad desaparecidos en la zona y en la morgue de Villavicencio coinciden tres nombres. Hay otros cuerpos sin identificar”.

Medicina Legal manifestó haber reconocido los cuerpos de 11 personas, entre los que se confirma que hay una menor de edad de 16 años. Además: un joven de 20 años, un hombre de 39, dos hombres de 19, dos mujeres de 19 y dos hombres adultos que fallecieron en el combate posterior, que se desarrolló el 5 de marzo.