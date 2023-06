Exnovia de contralor del Huila habla sobre la golpiza: "Casi me quedan las manos de él marcadas"

María Salomé Bahamón, secretaria de la Alcaldía de Neiva, fue víctima de una brutal golpiza que quedó grabada en cámaras de seguridad . Asegura que el ataque lo perpetró Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, quien para ese entonces era su novio.



Casi dos semanas después del ataque, la víctima habló con el medio laultima.com, entrevista donde contó detalles de lo sucedido e invitó a las mujeres a denunciar.

“Tengo una incapacidad de 14 días, pendiente de una segunda valoración. Medicina Legal evidencia en su momento algo muy notorio que eran los golpes en la cara, inflamación en la nariz, morados en ambos lados de la cara, casi que las manos de él marcadas, y un golpe aún más fuerte que es en el pliegue mandibular, donde hay una secuela todavía. Estamos pendientes de revaloración”, explicó.

Sobre el señalado agresor, con quien terminó la relación a raíz del maltrato, María Salomé Bahamón aseguró que “no ha puesto la cara, no ha aparecido. Al contrario, ha continuado como si no hubiera sucedido nada”.

En medio de la golpiza, que inició tras salir de una discoteca y se extendió hasta vía pública, fue una vigilante quien la socorrió. “Inmediatamente abre la puerta y me recibe, cierra con llave la portería, me esconde y me dice: 'Lo estamos viendo todo por las cámaras, ya viene la Policía, escóndase por favor’. Y llama a otro vigilante y le dice: ‘Véngase, por favor, un hombre, porque yo estoy sola acá con ella y él puede agredirnos a las dos’”.

Salomé afirma que aún sigue recuperándose tanto de las heridas físicas como de las psicológicas que la golpiza del contralor del Huila le provocó: “He tenido episodios fuertes donde me cuesta acceder a ciertos espacios, cuando he salido a eventos o temas públicos es porque he estado acompañada de mis amigos, de mi familia”.

Para Salomé, esta es “una situación desafortunada para mí y para todas las mujeres que son víctimas de maltrato por parte de sus parejas”, e invitó a quienes sean objeto de violencia “que no callen, el silencio es cómplice de los agresores, siempre lo va a ser. Es importante que salgan y denuncien".

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141