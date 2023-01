Exparamilitares extraditados podrán convalidar sus penas en Colombia

La Corte Suprema realizó el anuncio, sin embargo, determinó que tendrán que ser parte de Justicia y Paz y cumplir con los compromisos pactados en dicha justicia.

La sala penal acogió la ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar en la que se determinó que las penas pagadas por exparamilitares extraditados a Estados Unidos podrán ser redimidas en su regreso a Colombia. No obstante, dichos miembros de las autodefensas tienen que cumplir con una serie de requisitos para que se haga valido el beneficio.

Primero, el exparamilitar tiene que haberse acogido previamente a la Ley de Justicia y Paz.

Además, los crímenes por los que fueron enviados al exterior tienen que tener “conexidad con la participación de las autodefensas en el conflicto armado, es decir que se haya cometido con ocasión y durante la pertenencia del acusado al grupo armado”.

Y de igual manera, el acusado tiene que haber cumplido con los compromisos adquiridos previamente con Justicia y paz: es decir, reparación y verdad.

El pronunciamiento se dio en el marco de la apelación realizada por un representante de las víctimas a la medida no privativa de la libertad suministrada a alias H.H por la Sala de Justicia y Paz del tribunal superior de Medellín.

El alto tribunal determinó que en el caso de Hebert Veloza García no hay conexidad entre el crimen por el que fue extraditado y por los que fue judicializado. Por lo tanto, le fue revocada la medida y seguirá privado de la libertad.