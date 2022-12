Exparas y exguerrilleros prometen a víctimas de El Nogal revelar la verdad

El Centro de Memoria Histórica fue el escenario del encuentro. Allí fijaron una nueva reunión en la que alias ‘el Alemán’ contará el rol de las AUC en este atentado.

Freddy Rendón Herrera estuvo frente a frente con Bertha Fries, una de las víctimas que dejó el atentado al club, perpetrado por las FARC. Allí, el exjefe paramilitar se comprometió a revelar el rol que tuvo esa organización en el ataque terrorista.

"Que nos diga si realmente Mancuso durmió en el club, si ustedes iban al club; porque para mí es importante saber si esa fue la razón del atentado", le pidió Fries.

En una fotografía quedó sellado el histórico encuentro entre exparas, exjefes guerrilleros y víctimas.

“Los reconocimientos que están haciendo las FARC deben también estar en cabeza de los paramilitares; reconocimiento temprano, antes de que se estructure la comisión de la verdad", explicó ‘Jesús Santrich’.

"Me saludé con 'el Alemán', me saludé con doña Bertha, me saludé con todos los asistentes al evento y los brazos de las FARC están abierto para que nos reconciliemos como pueblo, sin excluir a nadie", añadió el exlíder guerrillero.

Las FARC y los paramilitares acordaron decir la verdad para esclarecer el ataque terrorista, ocurrido el 7 de febrero de 2003, que dejó 36 muertos.

