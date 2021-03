Expatrullera expulsada de la Policía por no decir que tenía hijos gana importante batalla jurídica

Un fallo del Consejo de Estado advirtió que se deben revisar requisitos para ingresar a la Policía , como es aquel que exige no tener hijos.

El alto tribunal hizo el pronunciamiento al estudiar la sanción contra una expatrullera que omitió reportar esta situación al momento del ingreso.

Su nombre es Leidy Diana Calderón Mosquera, que siempre soñó con ser policía aunque existía la prohibición de tener hijos, lo que ella pasó por alto.

“No cumplía con el de no tener hijos, pero yo no vi un impedimento para ser patrullera. Antes, sabía que ellos eran mi motor para luchar, para que fueran unos niños de bien, que no tuvieran que sufrir la pobreza y la necesidad que alguna vez quizás yo pasé”, dijo.

Pero la omisión le costó una investigación disciplinaria y una destitución de 11 años.

Aunque la sanción quedó en firme, acudió a la tutela que fue estudiada por el Consejo de Estado y con ponencia que señaló que en este caso se desconoció la jurisprudencia Constitucional, pues ese tipo de prohibiciones son contrarias a la Carta y su aplicación configura una vulneración a los derechos fundamentales.

“Ese requisito no va por encima de los derechos Constitucionales como ciudadana, entonces se manifiesta que se me vulneraron muchos derechos, inclusive los de mis dos hijos menores de edad”, explicó Calderón Mosquera.

El Consejo de Estado señaló: "Se concluye con meridiana claridad que la prohibición de tener hijos y la exigencia de ser soltero carece de justificación Constitucional y, por el contrario, resulta a todas luces contraria a los derechos y principios superiores, en tanto desconocen abiertamente los derechos de los patrulleros, sin distingo de su género, quienes no deben soportar la intromisión del estado en aspectos propios de la esfera más íntima y personal del individuo”.

El fallo ordena a la Policía revisar el caso de la expatrullera y, con base en lo dicho en la sentencia, tomar una decisión frente a su posible vinculación.