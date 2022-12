Expedición Bio Apaporis 2018: expertos documentarán la riqueza en flora y fauna de la región

Un grupo de 44 exploradores, científicos y biólogos recorrerán la maravillosa, pero amenazada, zona para recaudar valiosa información.

La cita fue en Buenos Aires, Vaupés, una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, pero que está en riesgo por los colonos.

En esta selva comenzó la Expedición Botánica número 12, con la que se darán a conocer especies de plantas y animales de las que no se tiene registro hasta ahora. De hecho, el presidente Santos conoció algunas de ellas.

“Es una muestra de lo que tenemos nosotros en Colombia, que tenemos que preservar, que tenemos que proteger”, señaló el mandatario.

“No solamente son importantes las nuevas especies sino los nuevos registros para entender cómo funcionamos en la distribución de las especies”, indicó una de las científicas que participan.

La primera expedición del siglo pasado se adelantó en la década de los 90, durante el gobierno de Virgilio Barco, y ha contado con el apoyo de científicos como Wade Davis y Martin von Hildebrandt, ambos extranjeros, pero expertos en la biodiversidad colombiana.

El antropológo y etnobotánico Davis lo resumió así: "Yo nací en Canadá, pero encontré mi vida en Colombia. Podemos lanzar al mundo un mensaje muy profundo, muy importante, que Colombia no es un país de la violencia, que es un país de colores y cariño y con la riqueza que no existe en cualquier parte del mundo".

En el inicio de estas misiones se comenzó con 13,6 millones de hectáreas protegidas y hoy esa cifra se duplicó. Existen más de 29 millones de hectáreas con protección.

Y a la cita de hoy también asistió el duque de Wellington de Inglaterra, quien no ocultó su asombro por lo que vio.

“Estoy impresionado con todo y hay una enorme variedad de especies; es una maravilla verlos”, señaló Charles Wellesley, duque de Wellington.

Las nuevas especies que los científicos encuentren serán bautizadas con nombres indígenas.

“Lo que estamos haciendo es buscar diferentes grupos biológicos, incluidas las plantas, para mostrar las cifras que realmente existen”, explicó Dairon Cárdenas, coordinador de la Expedición Apaporis.

Durante las próximas 3 semanas, 19 investigadores entre colombianos y extranjeros, acompañados por 25 miembros de comunidades indígenas, recogerán muestras en flora, fauna y otros recursos.