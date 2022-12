Expersonero de Bogotá fue condenado a 5 años y medio de cárcel por corrupción

A 5 años y medio de cárcel (65 meses) fue condenado el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, por su relación con el escándalo conocido como el ‘carrusel' de la contratación de Bogotá.

El exfuncionario, quien permanece recluido en la cárcel La Picota, reconoció su responsabilidad en las irregularidades contractuales y aceptó el cargo de cohecho propio, tras haber recibido unos 500 millones de pesos para que no denunciara hechos de corrupción que era su deber reportar.

No obstante, la sentencia fue objetada por el Ministerio Público, que consideró que faltó severidad en el procesamiento penal de Rojas Birry.

Según la investigación de la Fiscalía, el expersonero se quedó con 150 millones de pesos que le ofrecieron para no estar al corriente de contratos de reparación de vías en Bogotá, así como otros 350 millones de pesos para hacerse el de la vista gorda ante irregularidades en la contratación de las ambulancias en Bogotá.

Rojas Birry ya había sido condenado por haber recibido aportes por parte de la pirámide DMG. Por estos hechos fue sentenciado a ocho años de cárcel, pena que también apeló ante la Corte Suprema de Justicia.