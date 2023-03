Experto analiza las declaraciones del director de la Policía: “Hoy somos un hazmerreír en el mundo”

En una entrevista para un reconocido medio nacional, el director de la Policía, general Henry Sanabria, lanzó polémicas declaraciones sobre el uso del condón, la comunidad LGBTI, el VIH y el empleo de exorcismos como herramienta para combatir a los grandes delincuentes del país. El historiador Juan Carlos Flórez analizó las implicaciones de las declaraciones del general en su posición de funcionario público.



Flórez expuso que, lo esencial, es que a Sanabria no se le está cuestionando por ser creyente o no, sino por si bajo esos ideales está manejando la institución que debe proveer seguridad a los ciudadanos de un país que es constitucionalmente laico, no teocrático.

Presidente @petrogustavo retire de la Dirección de la Policía al General Henry Sanabria.



Varios/as congresistas le exigimos hacer respetar la Constitución, separando al Estado de cualquier religión. pic.twitter.com/n1nawMUbaF — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) March 27, 2023

El historiador manifestó que se deben respetar sus creencias, “pero que tiene que mantener siempre presente, que cuando habla, no habla Henry Sanabria, cuando habla, habla es el director general de la Policía y que, en esas condiciones, tiene que ser mucho más cuidadoso con sus expresiones, porque por su rango, por su jerarquía dentro de la institución puede generar unas tendencias o unos comportamientos”.

“En esas comprenderá, que es, por decirlo menos, impresentable que el general de la Policía Nacional hable de que él se enfrenta a grandes bandas criminales con exorcismos”. Frente a esa declaración, el historiador aclaró que un exorcismo es una figura utilizada, en contadas ocasiones, por la Iglesia católica para la expulsión de los demonios, enfatizando en que dicho tema para la iglesia como institución no “es un asunto de charlatanería o de especulación”, sino una cuestión delicada que ha restringido bastante en las últimas décadas.

Por consiguiente, opina que Colombia está en “en la inmunda, literalmente” si altos rangos de la Policía emplean estas herramientas para combatir el crimen. Según Flórez, la tarea fundamental en este cargo es descifrar las causas de los problemas y enfrentarlas, “de manera que si al general le interesa estos temas y se siente comprometido a fondo con ellos, me parece que está equivocado de profesión”.

El ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_ hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del director de @PoliciaColombia, Henry Sanabria, en el manejo de la institución. pic.twitter.com/bKPX8kdDFs — Mindefensa (@mindefensa) March 27, 2023

Con relación a sus declaraciones del VIH, Flórez considera que desincentivar el uso del condón es “inadmisible”, debido a que van en contra vía al los múltiples esfuerzos por parte de las entidades de salud por frenar la transmisión. Agregó que “hay un hecho muy grave y es que se está rayando una conducta que hoy es ampliamente rechazada socialmente, que es la homofobia, ahí hay un riesgo para la credibilidad de la Policía Nacional”.

Poco después de la publicación del material por parte del medio nacional, el Ministerio de Defensa anunció vía Twitter que se “hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del director de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria, en el manejo de la institución”.

La representante a la Cámara, Carolina Giraldo Botero, señaló que desde la Comisión Por La Diversidad del Congreso se rechazan las declaraciones, además de exigirle que se retracte, reconociendo que “el VIH no es un asunto neto de la población y que el uso de preservativos es un acto responsable”. Otras personas en redes sociales exigen la renuncia del funcionario.

La #ComisiónPorLaDiversidad del Congreso rechaza las declaraciones del General Henry Sanabria, donde señala y ataca a la población LGBTIQ+.



Le pedimos se retracte, reconozca que el VIH no es un asunto neto de la población y que el uso de preservativos es un acto responsable. pic.twitter.com/bQ16R5CUzR — Carolina Giraldo Botero 🏛️🇨🇴 (@CaroGiraBo) March 27, 2023

El historiador concluye diciendo que “hoy somos un hazmerreír en el mundo, no porque él sea creyente, sino por pretender que a punta exorcismos vamos a enfrentar el crimen de Colombia”.