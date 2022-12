Explosiones en sedes de Cafesalud dejan daños materiales

Pese a que los primeros reportes indicaban tres explosiones, el general Hoover Penilla confirmó que fueron dos los petardos. Asegura el oficial que los primeros cálculos de los expertos antiexplosivos indican que serían de 400 a 500 gramos de pólvora negra.

"Invitamos a los bogotanos a mantener la calma. Estamos verificando la causa de las ondas explosivas presentadas hace poco." BG. H. Penilla — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) April 21, 2016