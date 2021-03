Explosivista de ELN confesó haber instalado mina antipersonal en Bojayá, donde murió médico indígena

Wálter Castro es un hombre de 53 años que se dedicaba a cuidar ganado en la zona de Los Alpes en el Meta. Un día, en medio de su trabajo, pisó una mina antipersonal que lo dejó sin el pie izquierdo.

“Cuando yo caí en la mina, yo iba con un ganado, trabajando con el patrón y un animal se me salió del camino y yo bajé como a unos diez metros de la carretera hacia el monte a devolver el bicho y luego sentí el estallido de la mina”, cuenta.

Desde ahí su vida cambió radicalmente, pues no ha podido volver a trabajar.

“Estoy pasando una situación dura porque, ya que me falta un pie, no puedo trabajar como lo hacía antes. El pie me falla mucho”, asegura.

Óscar Galindo es un joven de 25 años que también fue víctima de una mina antipersonal. Perdió la pierna derecha.

"Cuando me dirigía del casco urbano, del municipio de Mesetas (Meta), a la vereda Las Brisas, a recoger una motocicleta, en este trayecto me salí de la vía, me orillé mucho y allí fue cuando pisé una mina antipersonal", relata.

Sin embargo, su recuperación le permite hoy ser una persona activa.

"Hoy en día ya cuento con mi prótesis, puedo ser independiente, trabajo, estudio", comenta.

De otro lado, Noticias Caracol conoció el relato de alias ‘Manchego’, un hombre de 28 años y explosivista del ELN, quien confesó haber instalado la mina en el municipio de Bojayá, Chocó, donde falleció un médico indígena y sus dos hijos resultaron heridos .

"Yo soy el explosivista del ELN, en la zona de Bojayá en el Chocó, yo he instalado minas antipersonal en el resguardo indígena de Alto Río, Bojayá. Instalamos las minas para bloquearle el paso al Clan del Golfo", aseguró.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, afirmó que "hay una coincidencia en las zonas donde hay una instalación de minas antipersonal y donde se desarrollan actividades de narcotráfico".

Mientras en lo corrido del 2021 se han reportado 29 víctimas de estos artefactos en Colombia, en este momento hay 156 municipios priorizados para el desminado humanitario.