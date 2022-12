Esta idea surgió tras las constantes denuncias de abusos y acosos sexuales en el TransMilenio por parte de hombres que exponen su miembro viril o tocan a las mujeres que usan este medio de transporte.

Name señala que "segregar de esa forma sería hacer referencia a que no podemos vivir en sociedad". Resaltó la expresidenta del Concejo que se debe construir y fortalecer la cultura ciudadana, al tiempo que es necesario trabajar en la seguridad del transporte público, cuyos reportes de abusos no solo se limitan al TransMilenio sino a demás transportes.