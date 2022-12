Expresidente de Odebrecht explica a la Procuraduría aportes a campañas Santos y Zuluaga en 2014

Por su parte, el procurador Fernando Carrillo pidió a la justicia brasileña cumplir con su compromiso de revelar toda la investigación sobre este caso.

El expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli le dijo a la Procuraduría que aportó un dinero a la campaña de Juan Manuel Santos en el 2014 para la realización de una encuesta pero que no fue muy efectiva. Así lo reveló Blu Radio:

“Era la forma de acercarme al gobierno, ser donante a la campaña. Arreglamos ahí el pago a través de la empresa Paddington Panamá, que yo entendía que era para el presidente Santos”, dijo.

Así mismo aseguró que entregó dineros a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

“En relación a la campaña del señor Zuluaga yo pude colocar un millón seiscientos mil que nosotros hemos pagado al publicista Duda Mendoza. ¿Pesos o dólares? Dólares; y fueron pagados directamente al señor Duda Mendoza. Nunca entregué un peso, un dólar en las manos o ninguna cuenta del señor Zuluaga”, dijo.

Por su parte el procurador general, Fernando Carrillo, pidió a la justicia brasileña cumplir el compromiso de revelar los hallazgos de sus investigaciones para comenzar a tomar determinaciones en Colombia.

"Es una pésima noticia que vaya haber una reserva sobre lo que se prometió desde el primero de diciembre el año pasado, que iba a ver levantamiento de la reserva, aquí lo que estamos es para terminar las investigaciones y saben que Colombia es uno los países que va más avanzado en tener todos los elementos de juicio para proceder", señaló el procurador general.

Martorelli señaló que se reunió con varios funcionarios del gobierno entre ellos el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a lo que el funcionario respondió.

“En particular de Odebrecht a raíz del contrato en Navelena donde vienen los concesionarios a mirar qué posibilidades tienen, cómo puede contribuir el gobierno nacional al cierre financiero. Esas reuniones que no tengo en este momento la certeza de cuántas son pero, efectivamente, tan pronto haré la investigación creo que han sido una o dos veces”, dijo el alto funcionario.

El propio procurador Carrillo anunció que junto con la Unidad de Análisis Financiero crearán un frente para investigar los bienes de los funcionarios públicos y que a su vez se prendan alertas cuando estos tengan un incremento patrimonial injustificado.