Expresidente Gaviria critica a la Policía: "es inepta para hacer control de la protesta pacífica"

En un comunicado, el expresidente César Gaviria hizo una dura crítica a la Policía y planteó un cambio en el uso de las armas.

“La Policía es incapaz e inepta para hacer control de la protesta pacífica con peligrosos infiltrados, con vocación vándala y anarquista. Les aseguro que en ningún otro país del mundo se le dispara con armas de fuego a los manifestantes, aún en las peores dictaduras”, escribió el director del Partido Liberal.

Por eso considera, como lo han hecho otros dirigentes políticos, que es urgente hacer reformas en la institución: “los policías que las controlan no deben llevar armas de fuego, sino armas que detengan la violencia. Aún con el Esmad -que no usaba armas de fuego- tuvimos muchos problemas y hasta un muerto. No sé quien tomó la peligrosa y absurda idea de que se debían controlar con policías militares que portan armas de fuego”.

Al planteamiento del exmandatario se sumaron voces de otros partidos políticos que también plantean la necesidad de cambios y en el Congreso de la República ya está en marcha un proyecto que busca prohibir el uso de armas como el taser, iniciativa que comenzará a ser debatida la próxima semana.