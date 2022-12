Expresidente Uribe arremete contra la ministra de Transporte

Álvaro Uribe le respondió a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, quien criticó el proceso de contratación del Túnel de La Línea durante el gobierno del exmandatario.

Álvarez Correa no ahorró calificativos para referirse a la obra de infraestructura, considerada como la conexión terrestre más importante entre el Sur y el Norte del país.

De acuerdo con la ministra, las dificultades en dicha vía son el producto de "un contrato hecho bajo la improvisación" y debería "llevarse a todas las universidades que tienen facultades de ingeniería civil y derecho para que los profesores muestren cómo no se debe proceder con un contrato de obra pública".

Según la ministra Álvarez Correa, una de las pruebas de la improvisación fue que "la boca del túnel del lado del Quindío no tenía conexión con el Intercambiador de las Américas. Este era un túnel que al que no se podría entrar; del que no se podría salir". La reacción del ex gobernante no se hizo esperar.

Como es habitual, vía Twitter Uribe lanzó una carga de profundidad contra la gestión de la ministra, criticando supuestas debilidades e irregularidades en las obras que se adelantan en el departamento antioqueño.

La principal acusación del expresidente es que se estaría condicionando al "apoyo de un parlamentario", el aporte a municipios para vías terciarías. Uribe manifestó además suspicacias por el retiro de ISA en el proyecto de las Autopistas de la Montaña e insistió en la supresión de dobles calzadas especiales, mencionando en específico el caso de algunos tramos de la vía en Urabá.

Según el exgobernante, tampoco hay avances sustanciales en la Transversal de las Américas y la doble Calzada Ancón Primavera. También acusó al Gobierno de abandonar el puente sobre el río Atrato "para aproximar a Panamá".

Uribe acusó a Álvarez Correa de faltar a la verdad. "Mintransporte miente: Túnel de la Línea (Segundo Centenario) fue antecedido por Túnel de Prueba de Ministro Andrés Uriel", twitteó.