Exsenador Plinio Olano negó haber recibido dinero de manos de los representantes de Odebrecht

El excongresista es señalado de ser el mediador para que la multinacional brasileña lograra contratos en Colombia.

Públicamente ante la sala de juzgamiento de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia escuchó al exsenador Plinio Olano quien negó haber recibido millonarias sumas de dinero de manos de los representantes de Odebrecht para lograr el contrato de la Ruta del Sol.

“Odebrecht no necesitaba gestionar con nadie un proceso de precalificación que lo debía, uno supone, cumplir a cabalidad. No le cuadran las fechas al señor Gaviria”, dijo Olano en el juicio.

Dentro de su declaración dijo que uno de los integrantes de la multinacional brasileña estuvo en una cena ofrecida por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

“El señor Martorelli estaba porque después el presidente invito a una cena en su casa privada”, añadió.

Y es que la Corte tomó como base la declaración de Federico Gaviria, un contratista que le ha dicho a la Corte que Plinio Olano recibió una gran cantidad de dinero, lo que el excongresista negó.

“Yo no intervine absolutamente por nadie y esto puede parecer raro, pero yo no intervine por nadie para gestionar que le ayudaran en algo”, enfatizó.

Ante el alto tribunal, Olano también negó que hubiera entregado dineros para financiar la campaña del exgobernador de Boyacá Juan Carlos Granados.

Más sobre esta noticia:

Plinio Olano sería el congresista de Odebrecht, según pruebas de la Corte Suprema