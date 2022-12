Exsenadora Dilian Francisca Toro recuperó su libertad

La excongresista también aseguró que no sabía que los predios que fueron adquiridos por una sociedad de la que hace parte ella y su esposo, pertenecieron hace más de 10 años a narcotraficantes.

También aseguró que detrás de las investigaciones que se le siguen en contra puede haber intereses políticos.

Toro no pudo contener las lágrimas afirmando que desde su detención, en julio del año pasado, no ha podido ver a su padre, quien por atravesar por problemas de salud no la pudo visitar en su lugar de reclusión.

En los próximos minutos viajará a la ciudad de Cali.