Exsuegra, exesposa, hija y sobrina de Hugo Aguilar son dueñas de fincas, lotes y hasta una mina

Harían parte de los bienes del exgobernador de Santander, que adeuda al Estado más de $6 mil millones por parapolítica porque siempre alegó no tener dinero.

Aguilar es señalado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Como presuntos testaferros de los bienes del coronel en retiro están su exesposa Mónica María Barrera, dueña de una propiedad en un conjunto residencial, así como casas en San Gil y Piedecuesta.

Su exsuegra Socorro Carreño aparece como propietaria de fincas, casas y lotes en los municipios de Páramo, El Socorro y San Gil.

Ellas dos, así como Jeison Albeiro Sáenz, fueron capturados junto a Aguilar.

Una sobrina del exgobernador aparece como propietaria de una mina caliza y una de sus hijas tiene a su nombre un apartamento en Bogotá de 700 millones de pesos.

El coronel en retiro comandó el bloque de búsqueda que le dio de baja a Pablo Escobar Gaviria en 1993.

En 2011 fue llevado a prisión por sus vínculos con paramilitares y purgó cuatro años.

Ahora volvió a ser esposado y es acusado de lavar dinero para las autodefensas. Se habla de una cifra que ronda los 12.500 millones de pesos.

La Fiscalía General pidió congelar cuatro vehículos de gama alta (entre ellos dos Porsche) y 29 inmuebles entre consultorios médicos, oficinas, parqueaderos, casas, lotes, un depósito y predios rurales.

Hugo Aguilar no posee uno sino dos Porsche, pese a ello dijo no tener...