Extécnico del San Lorenzo recuerda el día en que echó al papa Francisco de los camerinos

La pasión del papa es tal que le daba para colarse en el vestuario de su equipo favorito. Alfio ‘el Coco’ Basile contó la anécdota a la televisión argentina.

¿Qué tiene la religión católica y el fútbol en común? Mucho, en especial para Jorge Mario Bergoglio, hincha del San Lorenzo de Argentina, quien años atrás se colaba en el camerino para saludar a los jugadores, darles su bendición y desearle lo mejor en cada partido.

Un día de esos el recién técnico del equipo, Alfio ‘el Coco’ Basile lo mandó a sacar y recordó la anécdota de 1998 a la televisión pública argentina.

"No quería a nadie que me desconcentrara a los jugadores. Le dije a Miele que echara al cura. Si no le ganaban a nadie, para qué iba a entrar de nuevo el cura. Miele se lo dice y el tipo se va".

Jorge se volvió Francesco, o Francisco, el papa; y al Coco le recordaron a quién había echado del camerino...

"En abril del año pasado me encuentro con Miele en un restaurante. Me dice: '¿viste quién es el papa?'. Le dije que sí, cómo no lo iba a conocer si salió en todos lados. Y me cuenta: “ese era Bergoglio, el que vos echaste del vestuario del San Lorenzo”.

“El papa francisco es una persona humana, carismático, gusta del fútbol que se apasiona por el fútbol”.

Quizás el día más especial fue cuando tuvo en roma a su San Lorenzo del alma como campeón de la Copa Libertadores en 2014.

Monseñor Alirio López comparte la afición del fútbol con el papa. Recuerda que le entregó una camiseta de Millonarios para su bendición, camiseta que le trajo a Mario González quien padeció una enfermedad.

