Extraña muerte de colombiano en estación de Policía de Finlandia

La angustia agobia a la familia de un joven bogotano que murió en Finlandia a donde había viajado hace dos meses para disfrutar de una beca.

Sergio Camilo Becerra murió mientras estaba en una estación de policía finlandesa, en calidad de detenido. Según su familia, había tenido problemas legales por no tener los documentos completos para estar en ese país.

La noticia que recibieron sus padres en Colombia fue que el joven se suicidó. Ellos aseguran que a su hijo lo asesinaron.

Ahora, un computador con fotos y videos de Sergio Camilo Becerra es la única conexión que existe entre sus padres y el fallecido. La pareja se aferra al aparato mientras, por lo menos, logran la repatriación del cuerpo del joven de 26 años que apareció muerto en Helsinki, capital finlandesa.

"A nosotros nos avisaron que él había tenido un inconveniente, empezamos a llamar a los amigos que él había hecho en Helsinki, y ellos nos informaron el martes vía chat del fallecimiento de él", declaró la mamá de colombiano muerto, Amanda González,

"Él fue dos veces campeón nacional de porrismo y una vez campeón latinoamericano, él continuó con el deporte en la acrobacia y el arte circense desde los, prácticamente toda su vida fue un deportista", declaró el papá de colombiano muerto, Rafael Becerra.



Justamente la pasión por el circo llevó al joven hasta ese país europeo. En mayo se fue becado y con la ilusión de graduarse en una de las escuelas más importantes en ese arte.

"Él viajó para Finlandia por esa invitación y las pruebas fueron tan exigentes que la mayoría de los que se presentaron no pasaron las pruebas, mi hijo pasó las pruebas las cuales duraron tres días, él estaba esperando la visa de residente", explicó Rafael Becerra.

La forma de ver la vida de Camilo, su positivismo y las ilusiones con las que se montó al avión el día que partió de Colombia, son los argumentos que tiene la familia de Sergio Camilo, para implorarle a las autoridades colombianas que exijan una investigación sobre la muerte del joven malabarista.

"Estamos muy seguros y muy convencidos que él no se suicidó, que aquí hay algo extraño que sucedió dentro de la cárcel, creemos que él fue asesinado, porque existe gran xenofobia por los latinoamericanos", sostuvo el padre del fallecido.

Según informó nuestro canal aliado en Finlandia, las autoridades de ese país están a la espera de la autopsia de Sergio Camilo. La Cancillería colombiana, por su parte, indicó que están haciéndole seguimiento al caso y brindándole toda la asistencia a la familia del malabarista colombiano.