Extraño pájaro que es mitad hembra y mitad macho fue visto en Colombia

En Villamaría, Caldas, fue vista un ave con una condición poco frecuente en el mundo animal: es mitad hembra y mitad macho. Según expertos, en 100 años solo se han registrado dos avistamientos de este tipo en Colombia.



Del lado izquierdo, esta ave tiene su plumaje verde limón, color característico de las hembras de esta especie y del lado derecho, es azul cielo, color típico de los machos. Se trata del denominado pájaro mielero.

Fue avistado por John Murillo, un aficionado a las aves que, recorriendo la Reserva Natural Demostrativa Don Miguel, que está a unos 10 kilómetros de la ciudad de Manizales, se topó con este descubrimiento maravilloso.

“Físicamente pues tiene los dos sexos, internamente no se podría decir si realmente es hermafrodita, porque internamente no se le ha hecho ningún tipo de estudio, no se le ha hecho un trabajo especial como para poder indicar qué especie es o qué contiene dentro de su organismo. Este individuo es algo inusual ya que en el mundo es uno en un millón que se pueden observar y tuvimos la fortuna de encontrarlo aquí en la reserva”, explica Murillo.

Esta singular característica animal, dicen especialistas, es extremadamente rara en las aves. La ginandromorfia bilateral es una condición que hace que un lado del organismo presente características masculinas y el otro características femeninas.

Según expertos, solo se han registrado dos casos como este en Colombia en 100 años, por lo tanto, esta ave con su colorido plumaje ya dejó una sorprendente marca en el reino animal.