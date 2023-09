Fabiola Perea, exempleada de Laura Sarabia, también dio testimonio ante Fiscalía sobre caso de robo

Noticias Caracol obtuvo declaraciones que hicieron las exempleadas de Laura Sarabia ante la Fiscalía General de la Nación. Las dos mujeres fueron interrogadas sobre el robo de una maleta de la hoy directora de Prosperidad Social, ocurrido el 29 de enero de 2023.



Con estas declaraciones, un juez acreditó a Marelbys Meza y a Fabiola Perea como víctimas en esta investigación.

Aunque el caso de Fabiola Perea es distinto al de Meza, ella también narró ante la Fiscalía que fue sometida a un estudio de seguridad en marzo, pero que en ningún momento le mostraron constancia o pidieron su autorización para el procedimiento.

“Me pidieron mi número celular porque me fueron a hacer un estudio de seguridad. Fueron a mi casa, me pidieron los números telefónicos míos, de mi familia, que son mis cinco hijos y mi esposo, me pidieron los correos, si tenían Facebook ellos, fotos de toda mi familia”, declaró Perea.

Según dijo la exempleada de Laura Sarabia, fue Andrés Parra, esposo de la hoy directora de Prosperidad Social, quien le pidió someterse al procedimiento como condición para permanecer en el trabajo. Al finalizar su declaración, el fiscal le pidió que mostrara ante la cámara el chat con Parra para dejar evidencia de su relato.

Por otro lado, Marelbys Meza, dio su versión sobre lo ocurrido en la casa de Laura Sarabia el 29 de enero del 2023, donde, según ella, comenzó su pesadilla.

“Andrés Parra me llama y me dice que dónde estaba el maletín de la señora, que ella fue de viaje a Boyacá. Entonces yo le digo que está en la sala, entonces él me vuelve a llamar y me dice ‘Mary necesito que te vengas para el apartamento que necesito hablar contigo’”, empezó diciendo la exniñera.

Al llegar a la casa, según ella, rindió una declaración por escrito sobre el robo. Ahí, dice, se entera de la magnitud de lo sucedido por uno de los investigadores quien supuestamente la amenaza.

“Es que aquí no estamos hablando de 100 pesos, aquí estamos hablando de 150 millones de pesos. Él me habló feo y me dijo ‘no crea que va a salir bien librada de esto’”, señaló. Asimismo, contó lo que hicieron con el maletín que permanecía allí, pero vacío.

En ese momento llegó Laura Sarabia y habló con Marelbys. “Ella me dice, ‘Mary, dime si tú tomaste la plata, yo he tenido muchos problemas con ese dinero. Dime, por fa’. 'No, señorita, cómo se le ocurre a usted, ¿de qué me sirve robarla usted?, si yo sé que usted tiene toda la cúpula militar en sus manos y solamente con decir ahí mismo me meten de cabeza a una cárcel de por vida'”, relató.

Entonces, asegura, Sarabia le habló del polígrafo: “Ella me dice ‘tranquila, Mary, vete para la casa y espera el polígrafo'”.

Según Marelbys, la prueba duró cuatro horas y, al terminar, recibió un mensaje de su jefe.

“La jefa le manda decir que si usted cogió la plata, que no hay ningún problema, pero que devuelva. Que si tomó algo de ahí, que no pasa nada, pero que devuelva el resto”, declaró.

Al salir, dice la exniñera, fue sometida a maltratos verbales por quienes le practicaron la prueba. “Cuando me preguntan por mi mamá, me dicen que yo soy una mentirosa porque ella no está en la casa, entonces yo me empiezo a angustiar porque estaba preocupada por mi mamá y dije '¿qué hicieron con mi mamá esta gente?', porque a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, porque nosotros ya somos víctimas del conflicto, porque a mi hermano lo desaparecieron las AUC, los paramilitares”, concluyó.