Facebook Live: En la piel de un habitante de la calle

Óscar, Hernando, Peter, Harold, Pedro y Sebastián fueron los seis hombres que conoció durante la semana en la que vivió en la calle.

Todos tienen un factor en común, son adictos, y fue el vicio el que los sacó de sus hogares para llevarlos a un mundo de miseria. Y Juan Guillermo se puso en la tarea de descubrir por qué prefirieron ese camino.

El mayor temor

Además de su indumentaria, llevaba en el bolsillo una pipa de bazuco y algo de droga. Sin embargo, su ropa y figura hicieron que los habitantes de la calle lo confundieran con un jíbaro y le dijeran ‘mosco’, expresión con la que indigentes indican que quieren comprar droga.

Esa confusión, afirmó, fue lo que más temor le dio, pues fue seguido por jíbaros que al parecer creyeron que había traspasado las fronteras callejeras en las que ellos distribuyen.

Cámaras ocultas

Veinte minutos después de haber empezado su trabajo periodístico recibió un golpe en la cabeza con el arma de un vigilante que, dice, no sabía si era de verdad.

El momento fue grabado por una de las cámaras escondidas que llevaban él y su camarógrafo Jorge Molina, conocido como Maná.

Uno de los dispositivos estaba guardado en un tubo de aerosol. Otro se ocultó dentro de un timbre que encontraron entre la basura.

Confesiones de homicidios

“Para cualquier persona es fácil decir ‘vaya y captúrelos’, pero ellos muchas veces han logrado borrar su identidad”, afirmó el reportero sobre los habitantes que reconocieron haber asesinado a alguien.

Añadió que precisamente encuentran en la calle un refugio a esa vida que llevaban y, según su vivencia, allí “no hay ley”.

Consumo de droga

“Tuve que hacerlo, no con bazuco (…) Había que echar humo en algún momento”, reconoció Mercado, pues no hacerlo era riesgoso.

Contó que un habitante le dio un cachito de marihuana y aunque intentó simular que lo consumía el humo terminó afectándolo y se quedó más tiempo del que debía en un solo sitio.

