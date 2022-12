Facebook Live: #ExcarcelaciónMasiva, ¿solución al hacinamiento o peligro para la sociedad?

El senador y exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina habla sobre polémica ley que busca reducir el hacinamiento carcelario dejando libres a miles de delincuentes.

La normativa de racionalización de detención preventiva establece que quienes han sido capturados pero no acusados en un año para delitos menores, y en dos años para delitos graves, obtengan la libertad.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, teme que en julio salgan de prisión miles de delincuentes que se cobijen con esta medida.

En el Congreso, además, cursan tres proyectos contemplados dentro de la llamada ley del jubileo, por la visita del papa Francisco.

Ospina, invitado al Facebook Live, considera que por la llegada del sumo pontífice no pueden “dejar a todas las personas que están cumpliendo una condena en la calle”.

“No puede haber políticas generalizadas, tiene que haber políticas puntuales de acuerdo a cada caso. Ya conocemos la experiencia de personas que han salido de prisión y han cometido delitos y han asesinado a personas. Eso no puede ser a la ligera como una política de excarcelación masiva”, dijo.

Los mismos exconvictos afirmaron en el informe de este domingo de Séptimo día, que la justicia es “alcahueta” con ellos, y les permite entrar y salir de prisión cada vez que reinciden sin resocializarse.

Por hacinamiento en prisiones, peligrosos delincuentes estarían... Saben que la justicia los favorece con beneficios, descuentos de pena y principios de oportunidad que, a los ojos del exvicefiscal Francisco Sintura, buscan “debilitar el problema del hacinamiento carcelario; esa no es la salida”.