Fajardo admite derrota y no da pistas sobre si apoyará a alguien en segunda vuelta

Felicitó a Duque y Petro. Tras celebrar los más de 4 millones 600 mil votos que logró, advirtió que “no queremos más violencia”.

Desde Bogotá, en compañía de su fórmula vicepresidencial, Claudia López, Sergio Fajardo agradeció a quienes votaron por él. “Le demostramos a Colombia qué significa el poder de la convicción, la fuerza de la esperanza”, recalcó.

Expresó que “para mí es orgullo sentirme y saber que he sido rodeado por personas con las que compartimos ideales”, refiriéndose a Jorge Robledo y a Antanas Mockus, quienes también lo acompañaron en la tarima.

Reconoció los resultados y felicitó a Iván Duque y a Gustavo Petro, admitió que están donde se lo merecen porque “esa es la democracia”. Resaltó la relación que tuvo con los demás candidatos y reflexionó que “hay que aprender a ganar, a perder, sin suscitar ningún tipo de diferencia, a que estamos en un país que tenemos que cuidar”.

Para Fajardo, los votos que consiguió fueron “construidos por nuestra convicción, por lo que representamos”. También dio luces de lo que vendrá para él y su equipo, señalando que en 2019 seguirán juntos y llegarán “a todos los rincones de Colombia”.

En el discurso repitió una de sus banderas de campaña: “no podemos descansar un minuto en la lucha contra la corrupción”, enfatizando que este es “el peor mal” que tiene el país.

“Es un orgullo decir que Bogotá está con nosotros”, afirmó, pues en la capital logró 1.240.799 votos y se quedó con el 33,7%.

“Tenemos muchas heridas, nosotros no queremos más violencia. No podemos reversar, no podemos permitir que la violencia vuelva a marcar la vida de nosotros”, señaló.

Finalizó su intervención en un solo abrazo, en el que participaron sus coequiperos. “Nos queda mucho camino por recorrer si seguimos juntos”, puntualizó.