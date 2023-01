Fajardo se comprometió en Cauca a consultar con etnias proyectos en esa región

También habló del tema de Jesús Santrich y se mostró respetuoso de la intermediación de la Iglesia católica.

Sin embargo, Sergio Fajardo envió un mensaje a los reincidentes.

“Ojalá que no haya disidencias y que podamos avanzar en la construcción de la paz en Colombia, porque necesitamos construir. El proceso tiene muchos errores, muchas dificultades, pero no lo destruyamos. Y al que no cumple, que la pague; así de simple, así de sencillo”, dijo.

El candidato de la Coalición Colombia se comprometió a concertar con las comunidades indígenas, campesinos y afros cuando se trate de desarrollar proyectos en Cauca.

“Nos vamos a sentar todos a construir un proceso para Popayán y el Cauca. Que no sea la Panamericana la expresión del Cauca sino la capacidad de concertación”, señaló.