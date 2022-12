Falcao desautoriza el uso de su imagen en valla del Partido Conservador

Radamel Falcao dijo: "quiero aclarar que no hago parte ni apoyo ningún partido político. El uso que se está haciendo de mi imagen es sin mi autorización", escribió la figura del combinado colombiano clasificado a Brasil 2014. La valla fue retirada horas después.

La foto del futbolista se utiliza para promover muchos productos y en campañas sociales, pero se utilizó sin su permiso ni el de la Federación Colombiana de fútbol, en una valla con el logotipo del partido Conservador, señaló Falcao.

La valla con la fotografía del jugador del Mónaco fue instalada el miércoles en una antigua edificación ubicada frente al estadio Alfonso López de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, a 300 kilómetros al noreste de Bogotá. En la imagen, Falcao celebra un gol con el uniforme de la selección de Colombia, junto a un grupo de jóvenes.

El director del partido en Santander, Rafael Serrano, opinó "creo que esa valla es un mensaje a la juventud demostrándole que con superación humana, con talento y perseverancia se puede conquistar el éxito".

El presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes, negó por su parte haber promovido la instalación de la valla.

"No hemos contratado publicidad de vallas con nadie. Apenas estamos haciendo el estudio. No tengo la menor idea de lo que sucedió y no creo que alguien del Directorio haya autorizado eso", dijo Yepes para la página de El Tiempo.

La Federación Colombiana de fútbol rechazó que se haya empleado la imagen de Falcao y el uniforme del combinado nacional con fines políticos.

Ramón Jesurun, presidente de la liga profesional, Dimayor, y directivo de la Federación, anunció se interpondrán acciones legales.