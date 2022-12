¿Falla mecánica o imprudencia de policía en volcamiento de patrulla?

El hecho se presentó pasada la medianoche sobre la avenida ciudad de Cali con calle 91.

Uno de los detenidos que se transportaba en el vehículo dijo que el accidente se produjo porque el uniformado que conducía movió de un lado a otro el vehículo, según él, para calmar los ánimos de quienes eran trasladados a la Unidad Permanente de Justicia.

Una de las personas que se encontraba en la patrulla aseguró a Noticias Caracol que fue retenido por no portar sus documentos, pero que quedó en libertad luego del accidente con la condición de no contar lo sucedido.

Dos policías que resultaron heridos fueron remitidos al Hospital Central de la Policía, mientras que dos civiles fueron llevados a un centro asistencial de la localidad de Suba.

El coronel Fredy Aguirre, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana, manifestó que, al parecer, el percance ocurrió por una falla mecánica.

La Policía de Tránsito no realizó el croquis correspondiente al hecho porque cuando llegó, el vehículo ya había sido retirado del lugar.