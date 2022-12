"Falla total eléctrica y sin combustible": piloto a controladora antes del choque

El siguiente audio revela la conversación que sostuvieron el capitán del avión del Chapecoense y la torre de control del aeropuerto de Rionegro, Antioquia, antes de que la aeronave se estrellara en el cerro El Gordo.



En la grabación se escucha cómo la contralodora intenta guiar al piloto, luego de que inicialmente pidiera acercamiento por un "problema de combustible" y después se declarara en emergencia por una "falla eléctrica total y sin combustible".

La controladora al comienzo explica a todas las aeronaves que se acercaban al aeropuerto de Rionegro que hay un avión (de Viva Colombia) que reportó una fuga de cumbustible.

Es allí, en el minuto 1:57 de la grabación, cuando se escucha al piloto de Lamia. Le dice a la controladora: "en acercamiento, solicitamos prioridad para la aproximación. Señorita, se nos ha presentado un problema de combustible".

La controladora le responde: "entiendo solicita prioridad para su aterrizaje, actualmente con problema de combustible. ¿Correcto?". Aunque no es claro, se deduce que él confirma y ella asegura: "entonces le dará vectores para proceder a localizador y efectuar la aproximación. En aproximadamente siete minutos iniciar las aproximaciones".

La operadora sigue dando indicaciones a las otras aeronaves. En el minuto 3:07 de la grabación, le dice al piloto del Chapecoense: "Notifique rumbo (..) mantenga presente rumbo y espere para continuar su descenso". Él indica: "mantengo presente rumbo y estamos atentos".

En la coversación se escuchan otros pilotos, de aeronaves que están en la misma zona. En el minuto 4:10, reaparece el capitán de Lamia y dice: "India 2933 solicita vectores para acercamiento, señorita". La operadora le contesta: "atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando una revisión de piso. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación?".

El piloto, ya angustiado, le avisa de inmediato a la controladora: "emergencia combustible, señorita. Por eso le pido de una vez curso final".

La controladora dice, a todos los pilotos en línea: "Avianca 9356, inicie el acercamiento ahora". El capitán de Avianca le respende: "iniciando acercamiento ahora". El comandante del Lamia vuelve a hablar: "solicito descenso inmediato".

La operadora inicia una operación de emergencia: empieza a desviar los demás vuelos y cancela otras aproximaciones, para darle prioridad al avión boliviano. Esta es la transcripción exacta de lo que pasa después del minuto 5:09:

Controladora: Mantenga uno tres mil pies. Puede usted iniciar el viraje. Lema India 133, puede usted efectuar el viraje por la derecha para iniciar el descenso. Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted.

Piloto Lamia: Señorita, solicitamos incorporarnos de una vez.

Controladora: Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel. Tendría que mantenerse y dar por su derecha para iniciar su descenso.

Piloto Lamia: Negativo señorita, estamos ya buscando el descenso y estamos para el localizador.

Controladora: alfa 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270.

Piloto Avianca: virando por la izquierda rumbo 270.

Controladora: Lan Colombia 3020 mantenga ahora rumbo 090. Avianca, de inmediato por la izquierda con rumbo 290.

Piloto Avianca: (Confirma)

Controladora: Lema Mai, tiene un tránsito por delante suyo de 18 mil pies alfa320.

Capitán Lamia: lo tenemos arriba de nosotros, señorita, y estamos en curso final.

Controladora: la aeronave está con 18 mil pies, capitán. Está ahora abandonando el tránsito por la izquierda. Adicional tiene un tránsito aunque ya dejó libre 18500.

Capitán Lamia: la pista y estamos con 1,8...

Luego todo es confusión. Los otros pilotos mueven sus aeronaves, atendiendo las indicaciones de la operadora, quien se dedica de lleno al avión de Chapecoense:

Capitán Lamia: ¿Por cuánto más mantenemos el rumbo?

Controladora: Atento Lema, continúe la aproximación. Pista húmeda… si se requiere algún servicio en tierra.

Capitán Lamia: Le contaremos… el servicio en tierra a través de uno seis mil para el localizador.

Capitán Lamia: Señorita, línea Lima Mai está en falla total. Eléctrica total, sin combustible.

(Silencio de 7 segundos)

Controladora: pista libre y operando por alerta de nave… bomberos alertados.

Copiloto Lamia: vectores, decile.

Capitán Lamia: ¡¡¡vectores señorita, vectores a la pista!!!

Controladora: la señal radar se perdió. No lo tengo. Notifique rumbo ahora.

Capitán Lamia: estamos con rumbo 360, 360.

Controladora: con rumbo, vire por la izquierda 010. Procedería al localizador del vor de Rionegro, una milla adelante del vor. Usted se encuentra… correcto… le confirmo, por la izquierda con rumbo 350.

Capitán Lamia: izquierda 350, señorita.

Controladora: sí, correcto, usted está a 0, 1 millas del vor de Rionegro… ¡No lo tengo con la altitud, Lima Mai India!

Y estas fueron las últimas palabras del capitán Miguel Quiroga:

Capitán Lamia: nueve mil pies, señorita… ¡Vectores, vectores!

Controladora: usted está a 8.2 millas de la pista…. ¿Qué altitud tiene ahora?

Controlador 2: ya no contesta…

Controlador 3: ahí ya cayó…

Controladora: Lima Mai ¿Posición?

Contolador 3: ya… ya cayó.