Falleció Gustavo Quintana, el doctor muerte colombiano que practicó más de 400 eutanasias

Gustavo Quintana, el médico colombiano que practicó, según él, más de 400 eutanasias y defensor de esta práctica en Colombia , murió producto de un infarto. En abril de 2017, habló con Blu Radio sobre lo que pensaba de su muerte.

“Muy curiosamente sí le temó a la muerte, a pesar de que sé que ella es absolutamente inevitable. Disfruto tanto de mi vida que no quisiera pensar en ella, pero no la desconozco. Y como no la desconozco, creo que vivo intensamente cada minuto de la que tengo”, dijo Gustavo Quintana, en ese entonces.

Gustavo Quintana, a quien también se le conocía como 'Dr. Muerte', comenzó a practicar la eutanasia en Colombia durante la década de 1980. La primera se la realizó a una amiga que tenía cáncer cerebral.