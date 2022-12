Falleció Óscar Meléndez, miembro de la familia Sábados felices

El humorista Óscar Meléndez, miembro por más de dos décadas del elenco de Sábados Felices, falleció en las últimas horas, según confirmaron allegados y familiares del actor.

Meléndez fue uno de los fundadores del Teatro Sucre donde participó en varios montajes. Hijo de una familia de actores, el fallecido humorista hacía parte de obras teatrales al momento de vincularse con Sábados felices.

Publicidad

En el programa de humor sabatino, Meléndez encarnó inicialmente a un personaje llamado Rabiol Pedreros, caracterizado por su mal genio.

Su llegada a la pantalla chica tuvo mucho de azar: "Me dijeron que no era capaz de ir a contar un chiste en televisión, y por no dejarme achantar decidí aceptar la apuesta”, declaró a la revista TV y Novelas en 2002.

Además de su participación en televisión y en obras de teatro, Meléndez es recordado, entre otras, por su interpretación de un duro detective en la cinta "El taxi negro", dirigida por José Delfos (1980).

Conocido el deceso del artista, admiradores y colegas expresaron su pesar en redes sociales:

Publicidad

Anoche falleció nuestro compañero Oscar Melendez, integrante fundador del elenco de Sábados Felices. Se fue un maestro del humor. — La Gorda Fabiola (@lagordafabiola) May 18, 2015

Publicidad

En paz descanse don Oscar Meléndez señor del humor Dios lo ponga en un buen barrio en el cielo por que con vecinos de mal genio no se puede — Boyacoman® (@boyacoman) May 18, 2015